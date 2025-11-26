الحكومة الكورية تُلغي واجب الطاعة على الموظفين العموميين بعد 76 عاما

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية الإلغاء القانوني لواجب الطاعة على الموظفين العموميين لأوامر رؤسائهم بعد 76 عاما، وسط مخاوف متزايدة بشأن التعليمات الجائرة التي أعقبت إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.وأعلنت وزارة إدارة شؤون الموظفين أمس الثلاثاء عن مشروع تعديل لقانون موظفي الدولة، يُغيّر بند "واجب الطاعة" إلى بند يُلزم بـ"اتباع الأوامر والإشراف".وينص التعديل على أنه يجوز للمسؤولين إبداء آرائهم بشأن أوامر أو إشراف رئيسهم بشأن وظيفة محددة، ورفض تنفيذها عندما يرون أنها غير قانونية ولا يمكن معاملتهم بشكل غير ملائم بسبب ذلك.وسيُصبح بند آخر ينص على "واجب حسن النية" للمسؤولين "مراعاة النظام الأساسي وواجب حسن النية"، ويُلزم المسؤولين بمراعاة القانون واللوائح والوفاء بواجبهم تجاه الشعب.وقد أُدرج بند "واجب الطاعة" في القانون منذ صدوره في عام 1949 لتحسين الكفاءة وتوحيد العمليات الإدارية.وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تهدف إلى تشجيع اتخاذ القرارات الرشيدة من خلال الحوار والنقاش.