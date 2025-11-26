الحكومة الكورية تُجري تدريبات مشتركة على الاستجابة لحوادث تصادم السفن

Photo : YONHAP News

أجرت الحكومة الكورية تدريبات مشتركة بالقرب من المياه قبالة ميناء إنتشون، على الاستجابة لحوادث تصادم السفن.وأعلنت وزارة الداخلية والسلامة أنها أجرت، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، تدريبات بعنوان "جاهزية كوريا" أمس الثلاثاء، والتي ركزت على الاستجابة لحوادث تصادم السفن، والحرائق على متنها، وتسربات النفط، مع الأخذ في الاعتبار أن البحر الشتوي يشهد ارتفاعا في عوامل الخطر، بما في ذلك الضباب.وصرح وزير الداخلية "يون هو جونغ" بأن الوزارة أجرت من خلال هذه التدريبات الأخيرة، مراجعة شاملة على نظام استجابة كل جهة لحالات الكوارث المعقدة، وتعهد بتقليل الخسائر من خلال اتخاذ خطوات استجابة أولية فعّالة لمختلف الكوارث والحوادث.