مطار إنتشون الدولي يُشغّل نظام إرسال موحداً لسيارات الأجرة

Photo : YONHAP News

بدأت سيارات الأجرة في مطار إنتشون الدولي أمس الثلاثاء في استقبال الركاب حسب ترتيب وصولهم، بغض النظر عن وجهة الراكب.وأعلنت شركة مطار إنتشون الدولي أنها ستُشغّل، بشكل تجريبي، ما يُسمى بـ"نظام الإرسال الموحد" في مبنى الركاب رقم 1 بالمطار حتى يوم 25 مايو من العام القادم.وبفضل هذا النظام، سيتمكن الركاب من ركوب سيارات الأجرة في مواعيد وصولهم، بدلا من الانتظار في مواقف سيارات الأجرة الحالية، والموزعة على ست مناطق، منها سيول وإنتشون، بالإضافة إلى أربع مدن في مقاطعة كيونغ كي، هي: بوتشون وكوانغ ميونغ وكويانغ وكيم بو.وتأتي هذه الخطوة وسط شكاوى من الركاب بشأن صعوبة العثور على مواقف سيارات الأجرة المناسبة لهم، ومن تعرض سائقي سيارات الأجرة لعقوبات في حالة ركوبهم في مواقف مختلفة.وتأمل إدارة المطار أن يُخفف النظام الجديد من الازدحام في مواقف سيارات الأجرة.