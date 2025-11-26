إنفاق الكوريين بالبطاقات المصرفية في الخارج يسجل أعلى مستوياته

Photo : YONHAP News

بلغ إنفاق الكوريين الجنوبيين عبر البطاقات المصرفية في الخارج أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الربع الثالث من هذا العام.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري أمس الثلاثاء أن إجمالي استخدام المواطنين الكوريين للبطاقات المصرفية في الخارج بلغ 5.93 مليار دولار أمريكي في الفترة بين يوليو وسبتمبر، بزيادة نسبتها 7.3% مقارنة بالربع الأسبق.ويتجاوز هذا الرقمُ الرقمَ القياسي السابق البالغ 5.71 مليار دولار أمريكي المسجل في الربع الثالث من عام 2024.وأرجع مسؤول في البنك المركزي الكوري هذا الرقم القياسي إلى زيادة عدد المسافرين إلى الخارج خلال العطلة الصيفية، موضحا أنه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، سافر حوالي 7.09 مليون شخص إلى الخارج، بزيادة نسبتها 4.8% مقارنة بالفترة من أبريل إلى يونيو.ومن ناحية أخرى، انخفض حجم استخدام البطاقات من قبل غير المقيمين في كوريا الجنوبية بنسبة 0.8%، من الرقم القياسي المسجل في الربع الثاني، ليصل إلى 3.76 مليار دولار.