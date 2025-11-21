الرئيس الكوري يعود إلى سيول من جولة في الشرق الأوسط وأفريقيا

Photo : YONHAP News

عاد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إلى بلاده من جولة استغرقت عشرة أيام زار فيها أربع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا.وهبطت الطائرة الرئاسية في قاعدة سيول الجوية في "صونغ نام" في الساعة 8:28 من صباح اليوم الأربعاء، عائدا من أنقرة بعد زيارة رسمية إلى تركيا استمرت يومين، وعقد خلالها مباحثات قمة استمرت 100 دقيقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث اعتمدا بيانا مشتركا تعهدا فيه بتعزيز المشاركة الاستراتيجية بين بلديهما.وأكد الرئيسان التزامهما بالتعاون قبل حلول الذكرى السبعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 2027، وحددا مجموعة واسعة من مبادرات التعاون.وفي مجال الدفاع، اتفق الجانبان على مواصلة الإنتاج المشترك والتعاون التكنولوجي وتبادل التدريب. كما وقعا مذكرات تفاهم لتوسيع التعاون في الطاقة النووية والبنية التحتية وشؤون المحاربين القدامى.وخلال الجولة التي استمرت عشرة أيام، زار الرئيس لي أيضا الإمارات العربية المتحدة ومصر، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة مجموعة العشرين.