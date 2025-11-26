مؤشر ثقة الأعمال في كوريا يُسجل أعلى مستوياته في 13 شهرا خلال نوفمبر

Photo : YONHAP News

وصل مؤشر ثقة الأعمال في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام في نوفمبر الجاري، مدعوما بازدهار صناعة أشباه الموصلات.وأظهر مؤشر مسح الأعمال ومؤشر الثقة في الاقتصاد لشهر نوفمبر 2025، الذي صدر اليوم الأربعاء عن البنك المركزي الكوري، أن مؤشر ثقة الأعمال المركب لجميع الصناعات ارتفع بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى 92.1 نقطة.وبعد انخفاضه بنقطة واحدة في أكتوبر، انتعش المؤشر إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا، مسجلا مستوى لم يُسجل منذ أكتوبر من العام الماضي، قبل إعلان الأحكام العرفية.وصرح مسؤول في البنك المركزي الكوري بأن هذا الارتفاع مدفوع بتحسن الثقة في قطاع التصنيع، وخاصة أشباه الموصلات، بينما استفاد القطاع غير الصناعي من انتعاش طلب المستهلكين، بقيادة قطاعي الجملة والتجزئة.وارتفع مؤشر ثقة الأعمال للمصنعين بمقدار 0.3 نقطة مئوية على أساس شهري ليصل إلى 92.7 نقطة في نوفمبر، مُنتعشا للمرة الأولى منذ شهرين.وارتفع مؤشر الصناعات غير التحويلية، الذي يشمل المطاعم وتجار الجملة والتجزئة، بمقدار 2.3 نقطة، ليصل إلى 91.8 نقطة.