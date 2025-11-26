الصاروخ نوري الفضائي ينشر 13 قمرا اصطناعيا في إطلاقه الرابع

Photo : YONHAP News

سينشر الصاروخ "نوري"، الذي يعد أول صاروخ فضائي مُطور محليا في كوريا الجنوبية، صباح الغد الخميس، 13 قمرا اصطناعيا.وتعتزم هيئة الفضاء والطيران الكورية ومعهد أبحاث الفضاء الكوري، إجراء الإطلاق الرابع للصاروخ الذي يزن 200 طن من مركز نارو الفضائي في مقاطعة "كو هُنغ" الساحلية الجنوبية الغربية في الساعة 12:55 من صباح الغد الخميس.ويهدف الصاروخ "نوري" إلى الوصول إلى ارتفاع 600 كيلومتر ووضع قمر اصطناعي متوسط ​​الحجم من الجيل التالي، إلى جانب 12 قمرا اصطناعيا مكعبا، في مدارها.وسوف تجتمع لجنة إدارة الإطلاق بعد ظهر اليوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن المضي قدما في عمليات التزويد بالوقود، كما ستُراجع اللجنة الجاهزية الفنية، ونافذة الإطلاق، والظروف الجوية، ومخاطر الاصطدام المحتملة بالأجسام الفضائية، قبل تحديد موعد إطلاق الصاروخ "نوري".ويمثل هذا الإطلاق تحولا كبيرا في برنامج الفضاء الوطني الكوري، حيث تشرف شركة "هان هوا إيروسبيس" على عملية التجميع بأكملها لأول مرة، ضمن خطة الحكومة طويلة الأجل لنقل تقنيات الفضاء إلى القطاع الخاص.