كوريا تُسجّل ثالث أعلى معدل نمو للناتج المحلي بين الاقتصادات الرئيسية

حقق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية خلال الربع الثالث من هذا العام ثالث أعلى المعدلات بين الاقتصادات الرئيسية.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن البيانات الأولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس الثلاثاء، أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية خلال الربع الثالث بنسبة 1.166%، لتحتل المرتبة الثالثة بين 26 دولة. وتصدرت إسرائيل القائمة بنسبة نمو بلغت 2.967%، بينما احتلت إندونيسيا المرتبة الثانية بنسبة 1.216%. وسجلت الصين نموا بنسبة 1.1% خلال الربع الثالث، وهي المرة الأولى التي ينخفض ​​فيها نموها عن كوريا الجنوبية على أساس ربع سنوي منذ حوالي ثلاثة أعوام.ومع ظهور بوادر انتعاش اقتصادي، مدعومة بقوة صادرات أشباه الموصلات والطلب المحلي، رفعت شركة "نومورا" للأوراق المالية مؤخرا توقعاتها لنمو كوريا الجنوبية في العام القادم إلى 2.3%، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 1.9%.