رئيس الوزراء الكوري يؤكد على ضرورة توسيع نطاق تقديم المعونات المادية للأطفال تدريجيا

أكد رئيس الوزراء الكوري "كيم مين صوك" خلال كلمته الافتتاحية في الدورة الـ19 لاجتماع لجنة تنسيق السياسات المتعلقة بالأطفال الذي عُقد أمس الثلاثاء في مجمع المكاتب الحكومية، على ضرورة توسيع نطاق تقديم المعونات المادية للأطفال بشكل تدريجي ليشمل من هم دون الثالثة عشرة من العمر.وقال إنه يجب العمل على معالجة مشكلة رعاية الأطفال داخل المجتمعات المحلية من خلال تمديد ساعات العمل لمرافق الرعاية وتطبيق نظام الرعاية الشاملة في المدارس الابتدائية في مختلف الأحياء.وأشار إلى حادثة وفاة أربعة أطفال إثر سلسلة من الحرائق التي وقعت مؤخرا في مدينة بوسان، وقال إنها تجربة مأساوية تشكف عن الثغرات الموجودة في نظام راعية الأطفال داخل المجتمع الكوري.وأضاف أن مستوى رضا الأطفال والمراهقين عن حياتهم في كوريا الجنوبية يُعد من أدنى المستويات من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وأكد رئيس الوزراء "كيم" أنه يجب وضع أولوية لتحقيق سعادة الأطفال لبناء مجتمع سعيد في كوريا، مشيرا إلى أن الحكومة ستتولى الإشراف على جميع أعمال التبني التي كان يديرها القطاع الخاص في السابق.وكانت الحكومة الكورية قد وسعت في مشروع ميزانية العام القادم 2026، نطاق صرف المعونات المادية للأطفال ليشمل من هم دون الثامنة من العمر، بعد أن كان مقتصرا على الأطفال دون السابعة.