برلمان بيرو يصدق على مشروع قانون لتخصيص يوم 1 أبريل كيوم للصداقة مع كوريا

صرحت سفارة جمهورية كوريا لدى بيرو بأن برلمان بيرو وافق بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتخصيص يوم الأول من أبريل كيوم للصداقة مع كوريا الجنوبية.وقال برلمان بيرو في بيان صحفي منفصل إن يوم الأول من أبريل، الذي شهد تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1963، قد تم تخصيصه كيوم للصداقة بين البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاعتراف الواضح بالمساهمات الثمينة التي قدمتها كوريا الجنوبية في تطوير بيرو في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والدراسات الأكاديمية والعلوم والتكنولوجيا والاجتماع والثقافة.وقال رئيس البرلمان البيروفي "فرناندو روسبيغليوسي" إن هذا القرار يعيد التأكيد على التحالف المتين القائم على الاحترام والتعاون والصداقة التي دامت طوال عقود بين البلدين.من ناحية أخرى، أوضحت السفارة الكورية أن عملية طرح مشروع القانون وإجراء المناقشات ذات الصلة تمت بقيادة رئيس جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين "فيكتور فلوريس"، بعد أن قدم السفير الكوري لدى بيرو "تشيه جونغ أوك" مقترحا في هذا الشأن في أثناء حضوره للاجتماع الدوري للجمعية في نوفمبر 2023.ومن المتوقع أن تنظم السفارة الكورية فعاليات متنوعة للتعريف بالثقافة الكورية بما في ذلك موسيقى الكيبوب، في يوم الصداقة العام القادم.