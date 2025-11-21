كوريا تحتل المرتبة الثانية عالميا في حصة مبيعات تشات جي بي تي

Photo : YONHAP News

أظهر تقرير تحليلي عن تطبيق الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي"، أجرته شركة "سنسور تاور" المتخصصة في دراسات أسواق التطبيقات، أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في حصة المبيعات حسب الدول لخدمة "تشات جي بي تي"، حيث سجلت الولايات المتحدة 35.4% في حصة المبيعات حسب الدول لتحتل المرتبة الأولى، بينما سجلت كوريا 5.4% لتحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم.واتضح من التقرير أن الهند احتلت المركز الأول في تحميل تطبيق "تشات جي بي تي" حسب الدول بنسبة 15.7%، بينما جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الحادية والعشرين بنسبة 1.5%.وأوضح التقرير أن نسبة المبيعات مقابل كل عملية تحميل في كوريا بلغت 8.7 دولار، بفارق 0.1 دولار فقط عن مبيعات الولايات المتحدة التي سجلت 8.8 دولار، مما جعل السوق الكورية تُصنف كإحدى أعلى الأسواق من حيث الاستعداد للدفع مقارنة بحجم التحميلات.ووفقا لبيانات شركة "سنسور تاور"، جاء تطبيق "تشات جي بي تي" في المرتبة الأولى من حيث عدد التحميلات، وفي المرتبة الرابعة من حيث المبيعات، على مستوى سوق التطبيقات في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 1 يناير إلى 20 نوفمبر من العام الجاري.وأشارت الشركة إلى أن احتلال "تشات جي بي تي" المرتبة الرابعة يُمثل إنجازا لافتا، حيث كان أصحاب المراتب الأولى والثانية والثالثة والخامسة تطبيقات للألعاب الإلكترونية.وأضافت أن هذه النتائج تدل على إجراء العديد من الأعمال الإنتاجية لفترات طويلة مثل كتابة المستندات والتخطيط والتحليل بالإضافة إلى البحث وطرح الأسئلة، وهو ما يدل على أن "تشات جي بي تي" لم يعد مجرد أداة للبحث فقط، بل ترسخت مكانته كمساحة جديدة لإنجاز مختلف المهام اليومية بالنسبة للمستخدمين الكوريين.