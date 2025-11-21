كوريا تهدف لتسويق وحدات الطاقة الشمسية من الجيل القادم في عام 2028 لأول مرة عالميا

Photo : YONHAP News

تسعى حكومة كوريا الجنوبية للتحول نحو الاقتصاد فائق الابتكار بالارتكاز على الطاقة الشمسية من الجيل القادم، وشبكات الكهرباء، والمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، وغيرها من التقنيات المتقدمة الست المتعلقة بالمناخ والطاقة.وفي هذا السياق، من المتوقع أن تعمل الحكومة الكورية على تسويق وحدات الطاقة الشمسية من الجيل القادم بحلول عام 2028 كأول دولة في العالم، وأن تمضي قدما في بناء شبكة كهرباء من الجيل الجديد، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تقدم المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية إلى الأسواق في الخارج.وعقد نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والمالية "كو يون تشول"، اجتماعا لفريق العمل الخاص باستراتيجيات النمو على مستوى وزراء الشؤون الاقتصادية، حيث أعلن عن الخطة التنفيذية الثالثة لـ15 مشروعا رائدا من أجل الابتكار الفائق.وتهدف الحكومة الكورية من خلال هذه الخطة إلى تسويق وحدات الخلايا الترادفية ذات الكفاءة العالية التي تستخدم طبقتين لامتصاص الضوء وتحسين الكفاءة، وذلك بحلول عام 2028 لأول مرة على مستوى العالم.وفي ظل وصول كفاءة الخلايا الشمسية التقليدية إلى حدودها التقنية واستمرار هيمنة الصين على السوق، تخطط كوريا من خلال تقنية الخلايا الترادفية إلى رفع مستوى الكفاءة وتوليد الكهرباء بشكل مباشر باستخدام جدران المباني وأسقفها.كما ستسعى الحكومة إلى دعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة من خلال بناء شبكة كهرباء من الجيل الجديد على الطراز الكوري، وهي عبارة عن منظومة ذكية للتحكم في مختلف الموارد الموزعة مثل الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، بالاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل تحسين إنتاج الكهرباء وتخزينها واستهلاكها بأعلى كفاءة.أما في صناعة الطاقة النووية فقد قدمت الحكومة الكورية رؤية جديدة لتنويع نماذج المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية من خلال تطوير نوعين من الجيل القادم، لتمهيد الطريق إلى الدخول إلى الأسواق العالمية بشكل فعال بحلول عام 2030.وفي هذا الصدد، تخطط الحكومة لإنشاء مراكز مشتركة لاستخدام معدات تصنيع مكونات المفاعلات المعيارية في مدن "تشانغ وان" و"بوسان" و"كيونغ جو"، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم نمو صناعة الطاقة النووية بهدف تقديم مساعدات للشركات التي ترغب في الدخول إلى سوق المفاعلات المعيارية مستقبلا.وقال مسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية الكورية إن الحكومة ستواصل متابعة المستجدات للخطط التنفيذية التفصيلية حسب المشروعات، كما ستعمل بحلول أبريل من العام القادم على استكشاف مشروعات جديدة للتمويل من أجل تنفيذ تلك المشروعات بحلول عام 2027.