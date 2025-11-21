الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

معدل الخصوبة الكلي في كوريا يبلغ 0.85 طفل مع تسجيل أكبر زيادة في عدد حالات الزواج

Write: 2025-11-26 15:06:45Update: 2025-11-26 15:08:57

سجل معدل الخصوبة الكلي في كوريا الجنوبية خلال شهر سبتمبر الماضي 0.85 طفل لكل امرأة، كما ارتفع عدد حالات الزواج بنسبة تجاوزت 20%، مسجلا أكبر زيادة على الإطلاق في أشهر سبتمبر منذ بدء تسجيل البيانات ذات الصلة.
وقال تقرير بعنوان "اتجاهات السكان في سبتمبر 2025"، أصدرته وزارة البيانات والإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، إن عدد المواليد في سبتمبر بلغ 22 ألفا و369 مولودا بزيادة نسبتها 8.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. 
وقد شهد عدد المواليد الشهري زيادة متواصلة لمدة 15 شهرا متتالية منذ شهر يوليو من العام الماضي.
أما حالات الزواج باعتبارها مؤشرا سابقا للولادة، فقد سجلت زيادة ملحوظة في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 20.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ 18 ألفا و462.
