نجاح إطلاق الصاروخ نوري ووضع الأقمار الاصطناعية في المدار

Photo : YONHAP News

نجحت كوريا الجنوبية في إطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع، "نوري"، في وقت مبكر من اليوم الخميس، حيث وضع 13 قمرا اصطناعيا في المدار.وقالت هيئة الفضاء الكورية ومعهد أبحاث الفضاء الكوري، إن الصاروخ انطلق من مركز "نارو" الفضائي في بلدة "كو هُنغ" الجنوبية الغربية في الساعة 1:13 صباحا، بعد أن تأخر الإطلاق المقرر في الساعة 12:55 صباحا بسبب مشكلة في أحد أجهزة الاستشعار.وأكد المعهد أن الصاروخ وضع قمرا اصطناعيا علميا متوسط الحجم و12 قمرا اصطناعيا صغيرا في المدار المستهدف على ارتفاع حوالي 600 كيلومتر فوق الأرض.وأعلنت الهيئة أن القمر الاصطناعي الرئيسي أجرى اتصالا مع محطة أرضية كورية في القارة القطبية الجنوبية بعد حوالي 40 دقيقة من الإقلاع، مما يؤكد سير العمليات بنجاح، بما في ذلك نشر الألواح الشمسية.ومن المتوقع أن تتصل الأقمار الاصطناعية الصغيرة بالمحطات الأرضية بالتتابع، وفقا لجداول اتصالاتها.وكان هذا الإطلاق هو الأول من نوعه في كوريا الذي يتم تنفيذه بالاشتراك مع شركة خاصة، حيث أشرفت شركة "هان هوا إيروسبيس" على عملية التجميع بأكملها.