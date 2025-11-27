كوريا وتايلاند تتفقان على تعزيز التعاون في الدفاع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود

Photo : YONHAP News

اتفق دبلوماسيون كبار من كوريا الجنوبية وتايلاند على توسيع التعاون في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة وتعزيز التنسيق لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء إن النائب الأول لوزير الخارجية "باك يون جو" والوزيرة الدائمة للشؤون الخارجية في تايلاند "إكسييري بينتاروتشي" توصلا إلى الاتفاق خلال حوار استراتيجي ثنائي في سيول.وتعهد الجانبان بالحفاظ على اتصال وثيق وتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون مع "آسيانابول"، في مكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية مثل الاحتيال عبر الإنترنت والجرائم المتعلقة بالمخدرات.وطلب "باك" تعاون تايلاند في معالجة التحديات التي تواجهها الشركات الكورية الجنوبية، مثل قيود الملكية الأجنبية ومتطلبات توظيف مواطنين تايلانديين.وقالت "إكسيري" إن تايلاند تولي أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك من كوريا الجنوبية، وتعهدت بمراجعة القضايا المثارة عن كثب.واتفق المسؤولان أيضا على العمل من أجل الإسراع في إبرام اتفاقية مشاركة اقتصادية شاملة ثنائية.