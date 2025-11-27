عدم الإبلاغ عن أي إصابات بين كوريين في حريق المجمع السكني في هونغ كونغ

Photo : YONHAP News

قالت حكومة كوريا الجنوبية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات بين كوريين حتى الآن في حريق المجمع السكني الضخم في هونغ كونغ.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية اليوم الخميس بأنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات بين الكوريين هناك، موضحا أن البعثة الكورية في هونغ كونغ تعمل مع السلطات المحلية لمراقبة الوضع.وكانت تقارير بثتها وسائل إعلام أجنبية قد قالت إن الحريق اندلع في حوالي الساعة 2:52 من بعد ظهر أمس الأربعاء في مجمع سكني شاهق في شمال هونغ كونغ، مما أسفر عن مصرع 44 شخصا على الأقل وفقدان 279 آخرين.ومع استمرار فقدان العديد من السكان وبقاء بعضهم محاصرين في المباني، قد يرتفع عدد القتلى.وتم القبض على 3 رجال للاشتباه في تورطهم في جريمة قتل غير عمد ذات صلة بالحريق، وبدأت الشرطة هناك تحقيقاتها في الحادث.