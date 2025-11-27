الرئيس لي يشيد بنجاح إطلاق الصاروخ نوري الفضائي

Photo : YONHAP News

أشاد الرئيس "لي جيه ميونغ" بنجاح إطلاق الصاروخ الفضائي الكوري الجنوبي "نوري"، ووصف ذلك الإطلاق بأنه لحظة ستفتح "فصلا جديدا" في تاريخ التطوير الفضائي الكوري.ونشر "لي" رسالة تهنئة على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس أعرب فيها عن امتنانه وتشجيعه للباحثين والعاملين في الصناعة الذين ساهموا في نجاح عملية الإطلاق.وجاءت الرسالة بعد ساعات من إقلاع الصاروخ من مركز "نارو" الفضائي في بلدة "كو هُنغ" الساحلية الجنوبية الغربية في الساعة 1:13 صباحا ونجاحه في وضع 13 قمرا اصطناعيا في المدار.كما شكر الرئيس سكان "كو هُنغ"، وأفراد الجيش والشرطة والإطفاء الذين ساعدوا في ضمان سير عملية الإطلاق بأمان.وأشار "لي" إلى أن هذا الإطلاق هو الأول الذي تشارك فيه شركة من القطاع الخاص في إنتاج الصاروخ وتشغيله من البداية إلى النهاية، مما يدل على اعتماد كوريا الجنوبية على نفسها في مجال العلوم والتكنولوجيا.وأضاف أن كوريا ستواصل جهودها لتصبح واحدة من أكبر 5 قوى فضائية في العالم، متعهدا بدعم الحكومة النشط للعلماء والمهندسين.