تقرير يكشف عن مشاورات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

نقل تقرير نشرته صحيفة أساهي اليابانية اليوم عن مصادر مطلعة على العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قولها إن الجانبين أجريا مناقشات على مستوى العمل قبل شهر أكتوبر الماضي لبحث إمكانية عقد قمة بينهما.وأوضحت المصادر أنه من المرجح أن تلك المناقشات جرت قبل زيارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى كوريا الجنوبية لحضور قمة آبيك، حيث أبدى ترامب حينها رغبته مرارا في الالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال تلك القمة.وقالت المصادر إن الإدارة الأمريكية الحالية سعت منذ بداية توليها السلطة لاستعادة قناة الحوار التي كانت قائمة بين مسؤولي البلدين في عهد إدارة ترامب الأولى، لكن كوريا الشمالية لم تتجاوب مع تلك المساعي.وكانت وكالة المخابرات في كوريا الجنوبية قد كشفت في الرابع من شهر نوفمبر الجاري عن أنه على الرغم من أن اللقاء بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي لم يتم على هامش قمة آبيك، إلا أنه كانت هناك تحركات كورية شمالية للتحضير لمثل ذلك اللقاء بشكل سري.