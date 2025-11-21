البنك المركزي الكوري يبقي على سعر الفائدة الأساسي عند 2.5%

Photo : YONHAP News

قرر البنك المركزي الكوري صباح اليوم تجميد سعر الفائدة الأساسي عند 2.5%.جاء ذلك في آخر اجتماع يعقده البنك المركزي في هذا العام لتقرير اتجاهات السياسات النقدية.وكان البنك المركزي قد جمّد سعر الفائدة في يناير من هذا العام، ثم خفضه بمقدار 0.25% في فبراير، ثم جمّده في أبريل، ثم خفضه بمقدار 0.25 % في مايو، ثم جمده أربع مرات متتالية.وصرحت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي بأنها رأت أنه من المناسب الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة نظرا لأن معدل تضخم الأسعار ارتفع نسبيا، بينما يواصل النمو الاقتصادي الكوري تحسنه المدعوم بالاستهلاك والصادرات، كما تستمر مخاطر الاستقرار المالي قائمة.وبحثت اللجنة التقلبات المتواصلة في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الوون الكوري، والذي ارتفع بشكل حاد مؤخرا، وأوضحت أن سعر الصرف ارتفع بسبب توسع الاستثمارات في الأوراق المالية الخارجية وصافي مبيعات الأسهم من قبل المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أن أسعار الأسهم واصلت مسارها الصعودي مدعومة بازدهار قطاع أشباه الموصلات، ثم شهدت تصحيحا.وأضافت أن الاقتصاد المحلي يواجه عوامل صعود وهبوط محتملة في المستقبل، وأن معدل تضخم الأسعار قد ارتفع نسبيا.وقالت أيضا إن السياسة النقدية المستقبلية ستبقي على إمكانية تخفيض سعر الفائدة، ولكن سيتم تحديد موعد التخفيض الإضافي بناء على مراجعات للتغيرات في الظروف السياسية المحلية والخارجية.