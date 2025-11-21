انخفاض الناتج الصناعي الكوري بنسبة 2.5% في أكتوبر

Photo : YONHAP News

انخفض الناتج الصناعي والاستثمار في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر الماضي، بينما تعافى الاستهلاك للمرة الأولى منذ 3 أشهر.وأوضح تقرير صادر عن وزارة البيانات والإحصاءات اليوم الجمعة أن مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد بلغ 112.9 نقطة في أكتوبر، بانخفاض 2.5% مقارنة بالشهر الأسبق. ويمثل هذا أكبر انخفاض منذ أكثر من 5 أعوام، عندما انخفض الإنتاج بنسبة 2.9% فبراير 2020.وانخفض الناتج في الصناعات التحويلية والتعدين بنسبة 4% في أكتوبر مقارنة بالشهر الأسبق، مع انخفاض إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 26.5%.وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي للاستهلاك، بنسبة 3.5% في أكتوبر مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلة أول زيادة في 3 أشهر.ومع ذلك، انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 14.1%، متأثرا بانخفاض الإنفاق على آلات تصنيع أشباه الموصلات ومعدات النقل.