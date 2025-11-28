مصرع 83 شخصا على الأقل في حريق المجمع السكني في هونغ كونغ

Photo : YONHAP News

لقي 83 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 76 آخرون في الحريق الهائل الذي اندلع في مجمع سكني شاهق في هونغ كونغ، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى، حيث لا يزال الكثير من السكان في عداد المفقودين أو مصابين بإصابات خطيرة.ووفقا لوسائل الإعلام الأجنبية، اندلع الحريق في الساعة 2:51 من بعد ظهر الأربعاء في مجمع "وانغ فوك كورت" في منطقة "تاي بو" في هونغ كونغ، واشتعلت النيران في 7 من المباني السكنية الثمانية في المجمع.وتمت السيطرة على الحريق في 4 مبانٍ في غضون 10 ساعات تقريبا، لكن المباني الثلاثة الأخرى ظلت مشتعلة لأكثر من 24 ساعة.وفي مؤتمر صحفي عقد بعد حوالي 27 ساعة من اندلاع الحريق، قال "جون لي كا تشيو"، الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، إنه تمت السيطرة على النيران في المباني السبعة بشكل أساسي.وتعد هذه الكارثة أسوأ حريق تشهده هونغ كونغ منذ إعادتها من بريطانيا إلى الصين في عام 1997، والأكثر دموية منذ عام 1948 عندما لقي 176 شخصا حتفهم في حريق بمستودع.