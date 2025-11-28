اشتباك بين الأحزاب بعد موافقة البرلمان على اعتقال الزعيم السابق لحزب قوة الشعب

Photo : YONHAP News

رحب الحزب الديمقراطي الحاكم في الكوريا أمس الخميس بموافقة البرلمان على طلب اعتقال زعيم التكتل البرلماني السابق عن حزب قوة الشعب المعارض "تشو كيونغ هو"، ووصف ذلك بأنه نتيجة طبيعية لاتهامات بأنه عرقل التصويت على رفع الأحكام العرفية وساعد في التمرد.وقال المتحدث باسم الحزب "كيم هيون جونغ" إن "تشو" يجب أن يتوقف عن "الاختباء وراء الامتيازات والأعذار" وأن يوضح بدلا من ذلك التهم الموجهة إليه في المحكمة، بحجة أن عدم التصرف في لحظة حاسمة يعادل دعم التمرد.من ناحية أخرى، غادر نواب حزب قوة الشعب قاعة البرلمان احتجاجا على بدء التصويت، ووصفوا القرار بأنه "اضطهاد سياسي".وقال رئيس الحزب "جانغ دونغ هيوك" إن التصويت يمثل "نهاية الديمقراطية البرلمانية"، مشبها قاعة الجلسات العامة بـ"محكمة الشعب"، ومؤكدا على يقينه بأن مذكرة التوقيف ستُرفض.واتهم زعيم التكتل البرلماني "سونغ يون صوك" المعسكرَ الحاكم بتحريف الانتقادات إلى مزاعم ضد تشو بالتواطؤ مع الأحكام العرفية، ووصف رواية النيابة العامة بأنها "جزء من رواية خيالية".