بيونغ يانغ تحذر من الرد على الأنشطة العسكرية لسيول وواشنطن

Photo : YONHAP News

حذرت كوريا الشمالية من أنها سوف تستخدم "حقوقها الأساسية" للرد، إذا استمرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في تقويض التوازن الاستراتيجي الإقليمي وترهيب الدول المجاورة، على حد قولها.وجاءت هذه التهديدات في تعليق نشرته اليوم وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، التي تديرها الدولة، حيث زعمت أن التحركات العسكرية المتهورة للولايات المتحدة التي بدأت منذ مطلع هذا العام، والتي تهدد بشكل خطير الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وما حولها، أصبحت أكثر وضوحا مع اقتراب عام 2025 من نهايته.وانتقد التقرير الأنشطة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة، بما في ذلك التدريبات البحرية الكورية الجنوبية الأمريكية بالقرب من "بيونغ تيك"، بمقاطعة "كيونغ كي"، والانتشار الأخير لطائرات مقاتلة من طراز "إف 16" في قاعدة "أوسان" الجوية.كما انتقدت التدريبات التي استمرت شهرا كاملا تحت اسم "القرش الصامت" في "غوام" والموقع العسكري الجديد لمشاة البحرية الأمريكية في جزيرة "يوناغوني" اليابانية، بالقرب من مضيق تايوان.وقال التقرير أيضا إن كوريا الشمالية مستعدة لمواجهة التحركات العدائية للدول المعادية، وإن جميع التهديدات لأمن كوريا الشمالية سوف تصبح "أهدافا مباشرة".