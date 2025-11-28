الأجانب يمتلكون 104 آلاف منزل في كوريا و56% منها لمواطنين صينيين

Photo : YONHAP News

اتضح أن الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية يمتلكون حوالي 104 آلاف منزل في البلاد حتى شهر يونيو الماضي، وأن أكثر من نصفها لمواطنين صينيين.ووفقا لبيانات صادرة اليوم الجمعة عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، بلغ إجمالي عدد المنازل المملوكة لأجانب 104 آلاف و65 وحدة حتى نهاية يونيو، بزيادة 3.8% مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.واستحوذ الأجانب على 0.53% من إجمالي المساكن في كوريا الجنوبية.وبحسب المناطق، كان 72.5% من المنازل المملوكة لأجانب في منطقة العاصمة سيول، بينما كان 27.5% في مناطق أخرى.وبحسب الجنسيات، استحوذ المواطنون الصينيون على الحصة الأكبر بنسبة 56.6%، أي حوالي 59 ألف وحدة، وتلاهم الأمريكيون بنسبة 21.6%، ثم الكنديون بنسبة 6.2%.