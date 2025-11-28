كمبوديا تعتقل مشتبها به في تعذيب ومقتل طالب كوري

Photo : YONHAP News

اعتقلت الشرطة الكمبودية أمس الخميس شخصا يُعتقد أنه على صلة بتعذيب وقتل طالب جامعي كوري جنوبي هناك.وقالت مصادر دبلوماسية اليوم الجمعة إن الشرطة اعتقلت مواطنا صينيا يدعى "لي" للاشتباه في تعذيبه وقتله الطالب البالغ من العمر 22 عاما بالقرب من جبل "بوكور" في مقاطعة "كامبوت" الكمبودية في أغسطس الماضي.وأوضحت المصادر أنه تم القبض على المشتبه به في أثناء تناوله العشاء في مطعم في "بنوم بن" في الساعات الأولى من صباح أمس.وأكد مسؤول دبلوماسي كوري الاعتقال، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل لأن التحقيقات لا تزال جارية.وكان قد عُثر على جثة الطالب وهي تحمل آثار تعذيب شديد في 8 أغسطس، بعد أقل من شهر من إخباره عائلته بأنه سيغادر إلى كمبوديا لحضور معرض.