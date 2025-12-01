ترامب يلغي جميع الأوامر التنفيذية والوثائق التي وقّعها بايدن باستخدام التوقيع الآلي

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلغي جميع الأوامر التنفيذية والوثائق الأخرى التي وُقّعت باستخدام التوقيع الآلي خلال فترة حكم الرئيس السابق جو بايدن.وفي منشور كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، قال ترامب إن أي وثيقة وقّعها بايدن باستخدام التوقيع الآلي ستُعتبر باطلة، مدعيا أن المساعدين الذين شغّلوها فعلوا ذلك بشكل غير قانوني.وأوضح ترامب أن الجهاز استُخدم في حوالي 92% من الوثائق التي وقّعها بايدن خلال فترة ولايته، مشددا على أنه لا يمكن استخدامه دون موافقة صريحة من الرئيس الأمريكي.وأضاف ترامب أنه لا يعتقد أن سلفه كان متورطا في هذه العملية، وأن بايدن سيُحاكم بتهمة شهادة الزور إذا زعم خلاف ذلك.وقد ظل ترامب يدعي أن بايدن عانى من تدهور إدراكي في أثناء توليه منصبه، وأن الأشخاص المحيطين به تدخلوا في القرارات السياسية من خلال استخدام التوقيع الآلي.