ارتفاع أسعار البنزين والديزل في كوريا للأسبوع الخامس على التوالي

Photo : YONHAP News

ارتفع متوسط أسعار البنزين والديزل في كوريا الجنوبية للأسبوع الخامس على التوالي.ووفقا لنظام معلومات الأسعار التابع لمؤسسة النفط الوطنية الكورية، "أوبينِت"، يوم السبت، ارتفع متوسط سعر لتر البنزين بمقدار 15.3 وون أسبوعيا ليصل إلى ألف و745 وون، أي ما يعادل دولارا أمريكيا واحدا و19 سنتا، في الأسبوع الرابع من نوفمبر.وارتفع متوسط سعر الديزل بمقدار 23.9 وون للتر ليصل إلى ألف و660.4 وون للتر.وقد انخفضت أسعار النفط العالمية هذا الأسبوع في أعقاب التقدم المحرز في محادثات وقف إطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن نطاق الانخفاض كان محدودا، ويعود ذلك أساسا إلى توقعات بأن يُبقي تحالف الدول المنتجة للنفط، أوبك بلس، على سياسته الإنتاجية.وتوقع مسؤول في شركة النفط الوطنية الكورية أن ينعكس الاتجاه الهبوطي على أسعار البنزين الأسبوع القادم وأن تبدأ أسعار الديزل في الارتفاع بوتيرة أبطأ.