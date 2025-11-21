ارتفاع الصادرات الكورية بنسبة 8.4% في نوفمبر

Photo : YONHAP News

ارتفعت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 8% في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالعام السابق، لتسجل أعلى مستوى لها في أشهر نوفمبر.وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الاثنين أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 8.4% في شهر نوفمبر الماضي لتصل إلى 61.04 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في أشهر نوفمبر.وكان هذا الشهر هو السادس على التوالي الذي تسجل فيه الصادرات الكورية رقما قياسيا، مواصلة اتجاهها التصاعدي.ومن بين سلع التصدير الرئيسية، ارتفعت قيمة الصادرات من أشباه الموصلات بنسبة 38.6% على أساس سنوي لتصل إلى 17.3 مليار دولار، مسجلة مستوى قياسيا جديدا.ونمت صادرات السيارات بنسبة 13.7% لتصل إلى 16.4 مليار دولار على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية.وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 6.9%.وارتفعت أيضا قيمة الواردات الكورية بنسبة 1.2% على أساس سنوي لتصل إلى 51.3 مليار دولار في نوفمبر، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 9.73 مليار دولار.