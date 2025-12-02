انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في كوريا اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

انخفضت درجات الحرارة في كوريا الجنوبية ابتداء من يوم أمس الاثنين، وسوف تنخفض إلى ما دون الصفر في معظم أنحاء البلاد صباح اليوم الثلاثاء.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم بين خمس درجات فوق الصفر وخمس درجات تحت الصفر، أي أقل بأربع إلى ثماني درجات مقارنة بيوم أمس الاثنين.وسوف تتراوح درجات الحرارة العظمى نهار اليوم الثلاثاء بين درجة واحدة و13 درجة مئوية، أي أقل بحوالي ست درجات مقارنة بدرجات أمس الاثنين.وسوف تهبط درجة الحرارة إلى سبع درجات تحت الصفر في سيول صباح الغد الأربعاء، مع انخفاض برودة الرياح إلى أكثر من عشر درجات تحت الصفر.ومن المتوقع أيضا تراكم الثلوج اليوم وغدا في المنطقة الغربية وجزيرة جيجو.