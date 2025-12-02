لي تشانغ هو أسطورة لعبة غو يحطم الرقم القياسي بانتصاره الـ1969

Photo : YONHAP News

حقق "لي تشانغ هو" أستاذ لعبة "غو"، المعروفة باسم "بادوك" في كوريا، رقما قياسيا جديدا في الانتصارات يوم الجمعة الماضي بانتصاره رقم 1969 في مسيرته، منتزعا اللقب من معلمه "تشو هون هيون".وحقق اللاعب البالغ من العمر خمسين عاما هذا الإنجاز في المباراة الثانية من التصفيات المؤهلة لدوري "إنكريدي وير ليجند" لعام 2025، متغلبا على "كيم سو جانغ" في مباراة من 159 حركة، أقيمت في "استوديو كوريا بادوك" التلفزيوني في سيول.يذكر أن اللاعب لي، الذي احترف في عام 1986 في سن الحادية عشرة، حقق ألف فوز في عام 2000، وألف و500 في عام 2010، وألف و800 في عام 2021، وألف و900 في عام 2024 قبل أن يحطم الرقم القياسي الوطني أخيرا.ووصف لي هذا الإنجاز بأنه "شرف"، وأعرب عن امتنانه لاستمراره في المنافسة في اللعبة التي أحبها منذ الطفولة، وأضاف أنه سيواصل السعي لإظهار اللعبة بشكل أفضل في المباريات القادمة.