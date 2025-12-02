ستراي كيدز تتصدر قائمة بيلبورد 200 للألبومات للمرة الثامنة

Photo : YONHAP News

تصدّرت فرقة الكيبوب "ستراي كيدز" قائمة بيلبورد 200 للألبومات للمرة الثامنة بألبومها الجديد "دو إت".وقالت منصة بيلبورد في عرضها التقديمي أول من أمس الأحد أن ألبوم "دو إت" قد تصدّر القائمة لأول مرة، محققا مبيعات تعادل 295 ألف وحدة ألبوم في الولايات المتحدة.ووفقا لبيلبورد، تفوّق هذا الألبوم على ألبوم تايلور سويفت بعنوان "حياة فتاة استعراضية"، الذي احتلّ المركز الأول لسبعة أسابيع.ومنذ إصدار ألبوم "أورديناري" في عام 2022، حققت ستراي كيدز ثمانية ألبومات متتالية في المركز الأول على القائمة، بما في ذلك "ماكسيدنت"، و"5 ستار"، و"روك ستار"، و"إيت"، و"هوب"، و"كارما".وأشارت بيلبورد إلى أنه في سبتمبر، عندما تصدّرت أغنية "كارما" القائمة، أصبحت فرقة ستراي كيدز أول فرقة في تاريخ بيلبورد الممتد لـ69 عاما تتصدر القائمة بأول ثماني أغنيات لها، وعززت هذا الرقم القياسي بأغنية "دو إت".