استعادة رفات 25 جنديا من الحرب الكورية في المنطقة منزوعة السلاح

Photo : YONHAP News

استعاد الجيش الكوري الجنوبي 25 مجموعة من الرفات، وما يقرب من ألفي قطعة أثرية، خلال عمليات التنقيب الأخيرة التي أجراها للعثور على رفات الجنود الذين سقطوا في المعارك خلال الحرب الأهلية الكورية.وأعلنت وزارة الدفاع في سيول أمس الاثنين أن الرفات قد استُعيدت بمساعدة الدول الأعضاء في قيادة الأمم المتحدة خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 28 نوفمبر، في ساحة معركة "بينغ ما غوجي" في الجزء الأوسط من المنطقة منزوعة السلاح.وبناء على عمليات التفتيش الأولية، تعتقد الوزارة أن الرفات المستخرجة تعود لجنود سقطوا من الجيش الكوري الجنوبي، وسيتم التحقق من هوياتهم من خلال الفحص الدقيق وتحليل الحمض النووي.وقد استؤنف مشروع التنقيب، بعد توقف دام ثلاثة أعوام، في إطار سعي سيول لتخفيف التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية. وعلى الرغم من أن الكوريتين اتفقتا في عام 2018 على التنقيب المشترك عن الرفات ضمن اتفاقهما العسكري، إلا أن سيول أطلقت المشروع في أبريل 2019 دون مشاركة بيونغ يانغ.