مبيعات أكبر 100 شركة دفاعية تُسجل رقما قياسيا في عام 2024

Photo : YONHAP News

بلغت مبيعات أكبر 100 شركة دفاعية في العالم أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام الماضي، ويعزى ذلك أساسا إلى تزايد الطلب على الأسلحة في أوربا والشرق الأوسط، في ظل الحروب في أوكرانيا وغزة.ووفقا لبيانات صادرة أمس الاثنين عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ارتفعت الإيرادات الإجمالية لأكبر 100 شركة لإنتاج الأسلحة والخدمات العسكرية في العالم بنسبة 5.9% مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 679 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي.ودخلت الشركات الأربع الرائدة في كوريا الجنوبية، وهي مجموعة "هان هوا"، و"هيون ديه روتيم"، و"إل ىي جي نيكس 1"، وشركة كوريا للصناعات الفضائية، تلك القائمة للعام الثاني على التوالي، واحتلت "هان هوا" المركز الحادي والعشرين بعد أن كانت في المركز الرابع والعشرين في عام 2023.وحققت هذه الشركات الكورية الأربع الكبرى إيرادات إجمالية بلغت 14.1 مليار دولار، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بالعام السابق، وشكلت إيراداتها 2.1% من إجمالي إيرادات أكبر 100 شركة، بزيادة 0.4% مقارنة بعام 2023.وتقترب كوريا الجنوبية، وهي الدولة العاشرة في القائمة، خطوة أخرى من تجاوز ألمانيا بعد أن بدأت شحنات الدروع الكاملة إلى بولندا في عام 2023.