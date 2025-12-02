كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تُشكلان فريق عمل لتنفيذ اتفاقيات القمة بسرعة

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على إطلاق هيئة استشارية على مستوى العمل لتنفيذ تقرير الحقائق المشترك حول اتفاقيات القمة في مجالات الطاقة النووية وبناء السفن وغيرها.وأوضحت وزارة الخارجية في سيول اليوم الثلاثاء أن الجانبين توصلا إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع بين النائب الأول لوزير الخارجية "باك يون جو" ونائب وزير الخارجية الأمريكي "كريستوفر لاندو" في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الاثنين.وخلال المحادثات، طلب باك البدء السريع في مشاورات ثنائية لتنفيذ الالتزامات الواردة في تقرير الحقائق، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية في كوريا الجنوبية، وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك. وقد وافق لاندو على ذلك، مؤكدا أن الجانبين سيتواصلان عن كثب.كما تعهد باك ولاندو بالعمل معا لبدء محادثات جوهرية حول التعاون في بناء السفن وخطة سيول لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية وتوسيع نطاق التعاون في بناء السفن.ويمثل هذا الاجتماع أول مشاورات ثنائية رفيعة المستوى منذ القمة الكورية الأمريكية في مدينة "كيونغ جو" يوم 29 أكتوبر الماضي.