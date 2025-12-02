ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 2.4% خلال شهر نوفمبر

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2% تقريبا في شهر نوفمبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي.وأوضح تقرير صادر عن وزارة البيانات والإحصاء اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في كوريا قد وصل إلى 117.2% في شهر نوفمبر، بزيادة نسبتها 2.4% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.وتوافقت هذه الزيادة مع الارتفاع الذي سُجّل في أكتوبر والبالغ 2.4%.وقفزت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 5.6% في نوفمبر، مما أضاف 0.42% إلى التضخم الإجمالي. كما ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 5.9% الشهر الماضي نتيجة لتخفيف تخفيضات ضريبة الوقود وقوة الدولار.وارتفع مؤشر تكلفة المعيشة، الذي يركز على السلع المُشتراة بكثرة ويعكس بدقة التضخم المُتصوّر، بنسبة 2.9% في نوفمبر، وهي أعلى زيادة له منذ يوليو من العام الماضي.