القمر الاصطناعي الكوري الجنوبي آريرانغ 7 يُجري اتصالا بعد إطلاق ناجح

Photo : YONHAP News

تم إطلاق القمر الاصطناعي الكوري الجنوبي متعدد الأغراض، " آريرانغ 7"، بنجاح من مركز فضائي في أمريكا الجنوبية، وأجرى اتصالا أوليا مع محطة أرضية.ووفقا للمعهد الكوري لأبحاث الفضاء، تم إطلاق " آريرانغ 7" على متن الصاروخ الإيطالي "فيغا سي" من مركز غيانا الفضائي في غيانا الفرنسية، في الساعة 2:21 من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت كوريا، ثم انفصل القمر الاصطناعي عن الصاروخ، وأجرى اتصالا أوليا ناجحا مع محطة "ترول" الأرضية في القارة القطبية الجنوبية في الساعة 3:30 صباحا.ومن خلال هذا الاتصال الأولي، أكد المعهد الكوري حالة القمر الاصطناعي، بما في ذلك نشر لوحه الشمسي.ويعتزم المعهد الإعلان رسميا عن نجاح الإطلاق بعد إجراء أربع اتصالات مع المحطة الأرضية.وسوف يوفر هذا القمر الاصطناعي صورا عالية الجودة لرصد الكوارث والبيئة، بالإضافة إلى تحليل الجزر الحرارية الحضرية، باستخدام كاميرته البصرية عالية الدقة ومستشعر الأشعة تحت الحمراء.