الأحزاب السياسية الكورية تتفق على ميزانية العام القادم بقيمة 728 تريليون وون

اتفقت الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية على مشروع ميزانية الحكومة للعام القادم بقيمة 728 تريليون وون، وهو نفس الحجم المقترح من جانب الحكومة.وعقد "كيم بيونغ كي" زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم، اجتماعا مع نظيره من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي"سونغ اون صوك"، اليوم في البرلمان، حيث اتفقا على تخفيض مبلغ 4 تريليونات و300 مليار وون، باستثناء حجم التحويلات الناتجة عن إعادة تنظيم الهيكل الحكومي، وزيادة النفقات ضمن نطاق هذا التخفيض بحيث لا يتجاوز إجمالي حجم الإنفاق المقترح الحكومي الأصلي.ولم يتم تخفيض البنود التي كانت محل نزاع رئيسي والمشروعات الأساسية للحكومة، مثل دعم إصدار السندات والكوبونات المحلية، بينما تم تخفيض جزء من المخصصات لدعم الذكاء الاصطناعي وصناديق السياسات والمصروفات الاحتياطية.وقرر الطرفان زيادة الميزانية المخصصة لإنشاء نظام استعادة الكوارث لمعهد إدارة مصادر المعلومات الوطنية، وتنمية صناعة شبكات الطاقة الموزعة، والمشروعات التجريبية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال النقل، ودعم تركيب أنابيب إمدادات غاز للمدن، ودعم المنح الدراسية الوطنية.وأوضحت النائبة "لي سو يونغ" من الحزب الحاكم، وهي منسقة لجنة الميزانية والحسابات البرلمانية، أنه تمت زيادة النفقات ضمن نطاق المبلغ الذي تم تخفيضه من إجمالي الإنفاق للتخفيف من المخاوف بشأن السلامة المالية، وأضافت أنه من المنتظر أن يتحسن الميزان المالي أكثر بفضل مراجعة الإيرادات غير الضريبية في عملية التدقيق البرلمانية.