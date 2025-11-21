كوريا الشمالية تظهر علاقاتها الودية مع لاوس

Photo : YONHAP News

بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برسالة تهنئة إلى لاوس، التي تُعد من الدول الاشتراكية الصديقة تقليديا لكوريا الشمالية في رابطة آسيان، بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيسها، في خطوة عكست حرصه على إبراز متانة العلاقات بين البلدين.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إن كيم وجّه رسالة تهنئة إلى رئيس دولة لاوس "تونغلون سيسوليت"، بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيس البلاد.كما تم تسليم باقة من الزهور موقعة باسم كيم جونغ أون عبر السفير الكوري الشمالي لدى لاوس.وفي رسالته، قدّم كيم التهاني بالذكرى الخمسين على تأسيس لاوس، معربا عن ثقته بأن "علاقات الصداقة والتعاون بين الحزبين والبلدين سوف تستمر في التطور بشكل ممتاز، بما ينسجم مع روح التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء بين الزعيمين في بيونغ يانغ".