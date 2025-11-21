استمرار تأثيرات جائزة نوبل للأدب على قطاع النشر في كوريا

Photo : YONHAP News

تصدّر كتاب "حين يأتي الفتى"، الذي يعد أحد أبرز أعمال الكاتبة الكورية هان كانغ الفائزة بجائزة نوبل للآداب العام الماضي، المركز الأول في قوائم الكتب الأكثر مبيعا التي أعلنتها أكبر مكتبتين في كوريا الجنوبية.وبحسب بيانات صادرة عن مكتبة كيوبو مونغو أمس حول مبيعاتها من الكتب، تفوّقت رواية "حين يأتي الفتى" على رواية "التناقض" للكاتبة "يانغ كوي جا"، لتحتل المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي، في إنجاز لا يتكرر كثيرا، إذ إنها المرة الخامسة فقط في تاريخ المكتبة التي يحافظ فيها كتاب ما على الصدارة لسنتين متتاليتين.كما واصلت أعمال هان كانغ الأخرى الاستفادة من الزخم الذي أحدثته جائزة نوبل، حيث جاءت روايتها "النباتية" في المركز التاسع، و"لا نقول وداعا" في المركز الحادي عشر.أما كتاب الرئيس لي جيه ميونغ، الصادر قبل الانتخابات الرئاسية بعنوان "في النهاية، الشعب هو من يصنع القرار"، فقد جاء في المركز الثالث.كما كان موضوع الذكاء الاصطناعي من أبرز القضايا التي أثارت اهتمام القرّاء هذا العام، حيث ارتفع عدد الكتب المنشورة حوله إلى 2040 كتابا هذا العام، أي ما يقارب ضعف العام الماضي، بينما ارتفعت المبيعات بنسبة 68.5%.كما شهدت كتب الاستثمار في البورصة رواجا بعد تجاوز مؤشر كوسبي مستوى 4 آلاف نقطة في النصف الثاني من هذا العام.