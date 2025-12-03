الرئيس لي يشارك في مسيرة شعبية لإحياء ذكرى إعلان الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

سيشارك الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" في مسيرة شعبية لإحياء ذكرى إعلان الرئيس السابق "يون صوك يول" الأحكام العرفية.وصرح المكتب الرئاسي في بيان صحفي صدر أمس الثلاثاء بأن الرئيس سيشارك في المسيرة، المقرر انطلاقها في الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء أمام البرلمان في منطقة يوئيدو في سيول.وتنظم المسيرة جماعة مدنية تهدف إلى حفظ وتخليد السجلات والأهمية التاريخية للأعمال المدنية المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية.وسوف تشارك في المسيرة أحزاب سياسية، منها الحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب إعادة بناء كوريا، وحزب الدخل الأساسي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي.وسوف يلقي الرئيس كلمة صباح اليوم ويعقد مؤتمرا صحفيا مع حوالي 80 صحفيا أجنبيا، ثم يقيم مأدبة غداء مع رؤساء التشريعية والتنفيذية والقضائية لمناقشة معنى الأحكام العرفية ومناقشة المهام المستقبلية.