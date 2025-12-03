انخفاض أسهم كوبانغ بنسبة 5% في وول ستريت بعد اختراق بيانات

Photo : YONHAP News

انخفضت قيمة أسهم شركة التجارة الإلكترونية الكورية "كوبانغ" بأكثر من 5% في بورصة "وول ستريت" الأمريكية، عقب حادث اختراق البيانات الضخم الذي تعرضت له مؤخرا، وأسفر عن تسريب بيانات أكثر من 30 مليونا من عملائها.وأغلقت أسهم كوبانغ عند 26.65 دولار أمريكي يوم الاثنين، بانخفاض 5.36% عن يوم التداول السابق.وانخفضت الأسهم بأكثر من 7% في إحدى مراحل التداول خلال اليوم، منهية بذلك ارتفاعا استمر خمسة أيام، بينما تضاعف حجم التداول بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بيوم التداول السابق.وتأتي هذه الاستجابة من السوق في الوقت الذي تواجه فيه كوبانغ اتهامات بالتراخي في إدارة الأزمات بعد إعلانها عن اختراق 33.7 مليون من حسابات عملائها.