البرلمان الكوري يبدأ جلسة استماع بشأن احتجاز زعيم حزب قوة الشعب السابق

Photo : YONHAP News

بدأ البرلمان الكوري جلسة استماع بشأن احتجاز الزعيم السابق للتكتل البرلماني لحزب قوة الشعب المعارض "تشو كيونغ هو"، المتهم بمساعدة الرئيس السابق "يون صوك يول" في إعلان الأحكام العرفية العام الماضي.وفي محكمة سيول المركزية أمس الثلاثاء، قال تشو إنه يتوقع قرارا عادلا وخاليا من التحيز السياسي، لكنه التزم الصمت عندما سُئل عن كيفية تعامله مع الاتهامات الموجهة إليه.ويواجه تشو تهمة نقل مكان تجمع حزب قوة الشعب عمدا لمنع النواب من حضور تصويت لإلغاء مرسوم الأحكام العرفية.وقد أدى تغيير مكان التجمع بين البرلمان ومقر الحزب إلى منع 90 من أصل 108 نواب من حزب قوة الشعب من التصويت، وفقا للنيابة العامة، على الرغم من أن المرسوم قد أُقر بموافقة جميع النواب الحاضرين البالغ عددهم 190 نائبا.وقد نفى تشو ارتكاب أي مخالفات، وألقى باللوم على رئيس حزب قوة الشعب آنذاك "هان دونغ هون"، في تعطيل عملية التصويت.وزعم تشو أيضا أنه غيّر مكان التجمع مجددا إلى مقر الحزب في يوئيدو في سيول بعد أن منعت الشرطة الوصول إلى مبنى البرلمان.