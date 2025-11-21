بلدية سيول تُشغّل مركزا للدعم على مدار الساعة لمواجهة الطقس المتجمد

Photo : KBS News

ستُشغّل إدارة مدينة سيول مركزا للدعم الشامل من أجل مساعدة الفئات الضعيفة، بعد أن تم إصدار تحذير من موجة برد قارسة في 21 منطقة من مناطق العاصمة الكورية ابتداء من الساعة التاسعة من مساء أمس الثلاثاء.وأفادت حكومة مدينة سيول بأن مركز الدعم سيكون مفتوحا على مدار الساعة لحماية المواطنين من الأجواء المتجمدة وتوفير الاستجابة للطوارئ.ولمنع وقوع إصابات بسبب البرد، سيُجري المركز اتصالات هاتفية مع كبار السن المُعرّضين لخطر التأثر اجتماعيا للاطمئنان على صحتهم، كما سيُجري زيارات شخصية عند الحاجة.وسوف يقوم المركز أيضا بتوصيل وجبات الطعام لكبار السن الذين يعيشون بمفردهم، وتوفير ملاجئ ليلية وإمدادات للمشردين لمساعدتهم على الدفء، بالإضافة إلى إرسال نصائح وإرشادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية حماية المواطنين لصحتهم والحفاظ على سلامتهم في البرد القارس.