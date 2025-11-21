توقعات بأن تواجه كوبانغ غرامة تصل إلى تريليون وون بسبب حادث اختراق البيانات

Photo : YONHAP News

أعلنت هيئة حماية خصوصية المعلومات في كوريا الجنوبية أنه قد يتم فرض غرامة قصوى تصل إلى تريليون وون كوري، أي ما يعادل حوالي 680 مليون دولار أمريكي، على عملاقة التجارة الإلكترونية كوبانغ، بسبب حادث اختراق بيانات عملائها مؤخرا.وخلال جلسة للجنة البرلمانية للعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبث والاتصالات أمس الثلاثاء، صرّح نائب رئيس لجنة حماية المعلومات الشخصية "لي جونغ ريول" بأن قضية كوبانغ تتعلق بتسريب بيانات، مما يعني أنها ستخضع لعقوبة. وأبلغ النواب بإمكانية السماح بإعفاء جزئي إذا أثبتت كوبانغ أنها اتخذت جميع تدابير السلامة لمنع الاختراق،وأضاف أن عبء الإثبات يقع على عاتق الشركة. كما قال المسؤول إنه من المتوقع أن تتخذ اللجنة قرارها بناء على مراجعة شاملة ليس فقط لحجم مبيعات الشركة، ولكن أيضا لخطورة انتهاك بياناتها.وينص قانون حماية المعلومات الشخصية في كوريا على إمكانية فرض غرامة إدارية تصل إلى 3% من إجمالي المبيعات في حالة اختراق المعلومات الشخصية، مع إمكانية استبعاد المبيعات غير ذات الصلة بالتسريب.وقد حققت شركة كوبانغ مبيعات بلغت 41 تريليون وون في عام 2024، وبالتالي ستتجاوز نسبة 3% من إجمالي المبيعات مستوى تريليون وون.