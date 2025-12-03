برمجية خبيثة يُزعم ارتباطها بكوريا الشمالية تُتداول على شكل إشعار ضريبي

Photo : KBS News

أفادت بعض التقارير بأن برمجية خبيثة يُشتبه في ارتباطها بحكومة كوريا الشمالية يتم تداولها حاليا في كوريا الجنوبية على شكل إشعار ضريبي.وقال تقرير صادر عن شركة "إي إس تي سكيوريتي" التي يقع مقرها في سيول إن البرمجية "كيم جونغ رات" هي عبارة عن فيروس حصان طروادة الذي يُتيح الوصول عن بُعد، ومرتبط بمجموعة القرصنة "كيم سوكي"، التابعة لمكتب الاستطلاع العام في كوريا الشمالية، ويتم تداولها على شكل فاتورة ضريبية إلكترونية.وأوضح التقرير أنه من المُعتقد أن الفيروس نُشر في البداية كرسالة بريد إلكتروني احتيالية.ويؤدي تنزيل هذا الملف وتشغيله إلى تنزيل ملف وهمي وملف ضار.وحث مركز الاستجابة الأمنية الجمهور على تحديث أنظمة التشغيل والبرامج المقاومة للفيروسات إلى الإصدارات الأحدث.