منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع 2.1% نموا للاقتصاد الكوري في العام القادم

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الثلاثاء أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1% هذا العام قبل أن يتسارع إلى 2.1% في العام القادم 2026، مدعوما بارتفاع إنفاق المستهلكين واستقرار الصادرات.وفي أحدث توقعاتها الاقتصادية، أبقت المنظمة على توقعاتها البالغة 1% لعام 2025 دون تغيير بعد أن خفضتها من 1.5% في مارس، بينما خفضت توقعاتها لعام 2026 بمقدار 0.1% إلى 2.1%.وأشارت المنظمة إلى أن الاستهلاك سيتعزز بفضل التدابير المالية التوسعية، مثل برامج قسائم المستهلكين، والسياسة النقدية التيسيرية، وارتفاع الأجور الحقيقية، بينما تواصل الصادرات دعم النمو الإجمالي.ومن المتوقع أن يبقى التضخم ضمن النطاق المستهدف للحكومة، مع توقع ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2% هذا العام، و1.8% العام القادم، ثم 2% مرة أخرى في عام 2027.ومع ذلك، حذّر التقرير من أن زخم الصادرات قد يضعف على المدى المتوسط، إذ تؤثر حالة عدم اليقين في مفاوضات التعريفات الجمركية والتحولات في سلاسل التوريد العالمية على الشحنات والاستثمار التجاري.وتوقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% هذا العام، و2.9% العام القادم، مشيرة إلى أنه على الرغم من المرونة التي فاقت التوقعات، لا تزال هناك نقاط ضعف كامنة.