المحكمة ترفض مذكرة توقيف بحق الزعيم السابق لحزب قوة الشعب

Photo : YONHAP News

رفضت المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق الزعيم السابق للتكتل البرلماني لحزب قوة الشعب المعارض "تشو كيونغ هو"، المتهم بمساعدة الرئيس السابق "يون صوك يول" في إعلان الأحكام العرفية العام الماضي.ورفضت محكمة سيول المركزية اليوم الأربعاء إصدار مذكرة التوقيف التي طلبها فريق التحقيقات الخاص الذي يحقق في القضية، مشيرة إلى وجود خلافات حول الوقائع والمبادئ القانونية المعمول بها. كما استبعدت المحكمة فرار تشو أو احتمال إتلافه للأدلة.ويُتهم تشو بتغيير مكان انعقاد اجتماع حزب قوة الشعب عدة مرات لمنع نواب الحزب من حضور تصويت برلماني يهدف إلى إلغاء مرسوم الأحكام العرفية في 3 ديسمبر من العام الماضي، بناء على طلب من الرئيس السابق يون كما يُزعم.ومع بقاء وقت قصير قبل انتهاء فترة عمله، من المتوقع أن يوجه فريق التحقيقات الخاص اتهاما إلى تشو دون احتجاز، ودون أي استجواب إضافي أو طلب مذكرة توقيف إضافية.