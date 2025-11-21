واشنطن تخطط لبدء استخدام الاستثمارات الكورية واليابانية في إنشاء محطة نووية

Photo : YONHAP News

أعلن وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" أن جزءا من الاستثمارات التي تعهدت كوريا الجنوبية بضخها في الولايات المتحدة بموجب الاتفاق بين البلدين، سوف يُستخدم في بناء محطات للطاقة النووية على الأراضي الأمريكية.وأوضح "لوتنيك" في تصريحات أدلى بها أمس أن الاستثمارات التي قررت اليابان وكوريا الجنوبية ضخها نقدا في الولايات المتحدة بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليار دولار أمريكي، منها 550 مليار دولار من اليابان، و200 مليار دولار من كوريا، سيستخدم جانب منها لتوليد الطاقة النووية.الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد نصت في مذكرة التفاهم الاستثمارية التي وقعتها مع اليابان، على مشروعات معينة تشمل إنشاء محطات نووية كبيرة ومفاعلات نووية صغيرة.كما أعلن الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" يوم 14 نوفمبر أن البلدين سيبنيان مشاركة تعاونية من مستوى مختلف بدءا من الصناعات الاستراتيجية التقليدية مثل بناء السفن والمحطات النووية، وصولا إلى الصناعات المستقبلية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.