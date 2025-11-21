الحكومة الكورية تؤكد على تنفيذ التزاماتها بالكامل عند إدخال الغواصات النووية

Photo : YONHAP News

أكدت حكومة كوريا الجنوبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها سوف تنفذ التزاماتها بالكامل بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، عند إدخال الغواصات ذات الدفع النووي، وتوسيع صلاحيات التخصيب وإعادة المعالجة.جاء ذلك في الاجتماع التشاوري الـ14 رفيع المستوى بين كوريا والوكالة، الذي عقده مدير إدارة المنظمات الدولية والدبلوماسية النووية في وزارة الخارجية الكورية "لي تشول"، أمس الثلاثاء، في مقر الوزارة، مع نائب المدير العام للوكالة ومسؤول إدارة الضمانات "ماسيمو أبارو"، حيث قال إن كوريا الجنوبية ستنفذ بالكامل التزاماتها بموجب المعاهدة، كما ستتعاون مع الوكالة بكل شفافية، فيما يتعلق بإدخال الغواصات ذات الدفع النووي، وإجراء التخصيب وإعادة المعالجة بطريقة سلمية لأغراض تجارية.ومن جانبه أعرب "أبارو" عن تقديره للموقف الكوري، وأكد على ضرورة استمرار التواصل الوثيق مع الحكومة الكورية.كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول وضع تنفيذ إجراءات الضمانات في الوكالة، وناقشا أيضا مستوى الجاهزية لعمليات التحقق من البرنامج النووي لكوريا الشمالية.