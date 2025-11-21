مسؤول كوري يزور جورجيا للتأكد من عدم تكرار احتجاز عمال كوريين هناك

Photo : YONHAP News

قام مدير إدارة التخطيط الدبلوماسي الاستراتيجي في وزارة الخارجية الكورية "لي صونغ هوان"، بزيارة إلى ولاية جورجيا الأمريكية التي شهدت مؤخرا حملة مداهمة تم خلالها احتجاز حوالي 300 عامل كوري.وأعرب "لي" في مقابلة مع صحيفة "أتلانتا جورنال كونستيتيوشن" أمس الثلاثاء عن أمله في عدم تكرار مثل تلك المداهمات ضد العمال الكوريين في جورجيا، مشيرا إلى أن أولئك العمال الذين يدخلون الولايات المتحدة لا يحاولون إلى سلب وظائف الأمريكيين، أو الإقامة الدائمة هناك، لكنهم موارد بشرية ثمنية تسهم في تنفيذ المشروعات الأمريكية.يُذكر أن كوريا الجنوبية تعد ثالث أكبر دولة مستثمرة في ولاية جورجيا بعد كندا والمكسيك، حيث توجد هناك العديد من الشركات الكورية، منها مصنع شركة هيون ديه "ميتابلانت" ومصنع "كيا" للسيارات، وشركة "إس كي" للبطاريات، وشركة "هان هوا كيو سيلز".